Lazio, ecco Gigot dal Marsiglia: si sblocca il domino difensori che coinvolge Bologna e Lecce

Lasi muove nelle ultime ore di mercato e si prepara a dare a Marco Baroni un nuovo rinforzo in difesa. I biancocelesti sono infatti a un passo dall'ufficializzare l'arrivo daldel difensore centrale, andando ad aggiungere solidità al reparto arretrato, non perfetto in queste prime uscite di campionato. Un acquisto che scatena unLa Lazio ha trovato l'accordo con il club francese per l'acquisto del centrale francese classe '93, sulla base di un trasferimentodi euro. Come riportato da Sky, è pronto per lui un contratto triennale, che lo legherà ai biancocelesti. Il giocatore, in particolare, èe si prepara alle visite mediche che in queste ore lo porteranno ala firma sul contratto e poi all'ufficialità.

Con l'arrivo di Gigot, il reparto arretrato della Lazio si ritrova con qualche elemento di troppo. Ecco perché in uscita è già definita la cessione di. Dopo i tentativi sfumati per i vari Mats Hummels, Logan Costa e Martin Vitik, la squadra di Vincenzo Italiano ha trovato l'accordo con la Lazio per il trasferimento di Casale, sulla base di un. Il suo approdo a Casteldebole dà il via a un'altra operazione che si inserisce in questo domino di mercato, conpronto a lasciare Bologna per trasferirsi al. Il difensore ex Torino dopo ilcon i felsinei (il suo contratto era in scadenza nel 2025), si trasferisce alla corte di Luca Gotti in