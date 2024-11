AFP via Getty Images

Prosegue la fase campionato dellacon la, aperta dal successo del Besiktas sul Malmo di venerdì., a Royale Union Saint-Gilloise-Roma, si giocano altre otto partite: sfida affascinante tra(7 punti) e(9 punti); l'ospita lo; ilfa visita allae ilse la vede con il. Completanoed, oltre a Lazio-Porto, gli altri incontri. Ilcerca il primo successo in questa EL contro il, laè impegnata sul campo dele l'vola in Lettonia per affrontare l'. L'sfida il, l'è contro ildi Mourinho, completano

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione

Segui l'Europa League in diretta su NOW

GUARDA SU NOW