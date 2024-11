Europa League: il Besiktas vince senza Immobile, 2-1 al Malmö

AFP via Getty Images

Ilnon vuole più fermarsi.per il club turco, che nel quarto turno della fase campionato supera ildopo aver battuto il Lione a domicilio.Questa volta il Besiktas si impone in casa, tra le mura amiche del Tupras Stadium di Istanbul, con il risultato dicontro gli svedesi.Succede tutto nell'ultimo quarto d'ora di gioco. I bianconeri,, sbloccano il risultato con l'esterno offensivoal 76' e trovano il raddoppio all'85' con il centravantiKilicsoy. Non basta agli ospiti la rete last minute del centrocampista(al 93') per riaprire l'incontro.

Il Besiktas continua così la risalita dopo le due sconfitte nelle prime due giornate e sale a 6 punti, mentre resta fermo a 3 il Malmö.