Europa League LIVE: aprono Fenerbahce e Rangers, in serata Besiktas, Tottenham e Lione

AFP via Getty Images

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Segui l'Europa League in diretta su NOW

GUARDA SU NOW

Giovedì ha sempre significato Europa e Conference League, ma stasera, con la riforma delle competizioni europee, si gioca solo la seconda parte delle gare della prima giornata della coppa "di mezzo": dopo la Lazio, vittoriosa in casa della Dinamo Kiev, tocca alla Roma che ospita l'Athletic Club di Bilbao. A proposito di Roma, il programma di stasera viene aperto daldell'ex allenatore giallorosso Josè, impegnato in casa contro l'. In contemporanea si gioca in Svezia anche

In serata, oltre alla Roma, ecco un altro club di Istanbul, ildell'ex capitano della Lazio Ciro Immobile che gioca ad Amsterdam contro l'Spiccanoed, mentre chiudono la lista delle gare di stasera