Europa League, romane tra le favorite in quota per il titolo. Conference, Fiorentina dietro solo al Chelsea

E' sfida "a tre nazionalità" nelle quote per la vittoria dell'Inghilterra, Spagna e Italia (con le romane) vantano due squadre nelle prime sei posizioni della lavagna antepost. In pole c'è il terzetto formato dalle due inglesi - Tottenham e Manchester United - e dall'Athletic Bilbao, tutte offerte a 6 per il titolo. Subito dopo, quarta forza del tabellone, ladi Baroni, prima in classifica dopo la vittoria per 3-1 sul campo dell'Ajax e ancora imbattuta nella competizione. I biancocelesti convincono sempre più i bookie, tanto che l'ipotesi trionfo è scesa da 9 a 8. Segue la Real Sociedad a 10, mentre lasi gioca ora a 13. I giallorossi hanno riassestato la classifica pareggiando a Londra e vincendo contro lo Sporting Braga: possono seriamente tornare tra le pretendenti principali alla vittoria finale.

- L'Italia sorride anche in Conference League, dove una straripanteha liquidato con sette reti il Lask. Il trionfo viola è sceso da 6 a 5, seconda opzione in lavagna dietro al Chelsea, sempre stra-favorito a 1,65.