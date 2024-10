Europa League: Twente-Lazio LIVE alle 21, le formazioni ufficiali

Getty Images

Alla ricerca della terza vittoria in tre partite, per mantenere la testa della classifica inLatorna in campo per dimenticare delusioni e polemiche in Serie A, dopo il ko con la Juventus: in scena alle 21 nella trasferta di Enschede contro gli olandesi del Twente, allenati da Joseph Oosting e a quota due punti. Dopo i successi nelle prime due giornate contro Dinamo Kiev e Nizza, gli uomini di Baroni cercano il terzo successo di fila in Europa, che manca dalla stagione 2017-18.Unnerstall; Van Rooij, Hilgers, Bruns, Salah-Eddine; Regeer, Vlap; Van Wolfswinkel, Steijn, Van Bergen; Lammers. Allenatore: Oosting.

Mandas; Marusic, Gigot, Romagnoli, Pellegrini; Vecino, Dele-Bashiru; Tchaouna, Pedro, Zaccagni; Dia. Allenatore: Baroni