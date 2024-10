Lazio, Baroni: "Con la Juve ho visto una crescita. Vogliamo competere su tutti gli obiettivi"

Getty Images

Alla vigilia di, nello stadio di Enschede in Olanda ha parlato il tecnico biancoceleste, MarcoQueste le parole in vista della sfida di domani:"Loro sono una squadra giovane, che fa buon calcio. Nelle due partite di coppe hanno fatto molto bene e per noi sarà un test difficile. Li abbiamo studiati e domani ci sarà da fare una prestazione di altissimo livello. Sono il collettivo il più pericoloso, mi ha sorpreso la loro mobilità di squadra, domani dobbiamo dare fare qualcosa di straordinario"Noi vogliamo competere in tutti gli obiettivi. Non ci sono favoriti domani. In questa Europa League ci sono squadre che fanno buon calcio. Ho parlato di motivazioni straordinarie e di chi vuole di più la vittoria. Le gare così ravvicinate ti mettono a dura prova. La partita di domani è un'opportunità e dobbiamo coglierla. Noi teniamo tanto anche al campionato e dopo questa gara ci ributteremo subito nelle prossime sfide. Domani però ci vogliono determinazione e attenzione".

"Gli episodi che ci possono essere non devono scalfire quello che è il nostro percorso. Nelle partite se non vinco, imparo: la gara contro la Juve ci ha dato consapevolezza. La squadra ha affrontato la partita con grande personalità, abbiamo trovato anche uno spessore difensivo. È stata una crescita. I numeri qualcosa ti dicono. Le gare che abbiamo affrontato in trasferta hanno avuto situazioni anomale. Ci dobbiamo fare attenzione, l'atteggiamento non deve mai cambiare. La squadra non si deve snaturare. Venivamo dalla trasferta vittoriosa contro il Torino, ma anche con la Juventus abbiamo fatto molto bene. Oggi siamo ancora lontano dall'Olimpico, mi aspetto una gara con questi requisiti".

"Lazzari sta recuperando. Guendouzi è un'assenza preventiva, gli abbiamo dato qualche giorno di riposo in più. Dele-Bashiru è un giocatore forte, esploderà come pure Tchaouna. Devono trovare una maggiore reattività mentale, non è facile entrare nel pensiero e nelle gambe. sono ragazzi comunque molto partecipativi. Gli dobbiamo dare tempo, anche se noi non ne abbiamo. Però una crescita ci deve essere una volta che si arriva in una squadra come la Lazio. Dobbiamo dargli tempo di sbagliare. Sono convinto che loro stanno lavorando forte per trovare la miglior condizione".