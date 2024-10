AFP via Getty Images

L’per dimenticare delusioni e polemiche della Serie A. Dopo il ko con la Juventus, lasi prepara ad affrontare ilin trasferta per mantenere il primo posto nella nuova classifica unica del torneo. Dopo i successi nelle prime due giornate contro Dinamo Kiev e Nizza, gli uomini di Baroni cercano la terza vittoria di fila in Europa, che però manca dalla stagione 2017-18.Partita: Twente - LazioData: giovedì 24 ottobreOrario: 21:00Canale TV: Sky Sport Uno (201), Sky Sport (252) e Diretta Gol (251)Streaming: Sky Go, Now Tv.

: Unnerstall; van Rooij, Hilgers, Bruns, Salah-Eddine; Regeer, Vlap; Steijn, van Wolfswinkel, Rots; Lammers. All.: Oosting.: Provedel; Marusic, Gigot, Romagnoli, Pellegrini; Vecino, Rovella; Tchaouna, Dele-Bashiru, Pedro; Dia. All. Baroni.Il Twente è attualmente la sesta forza del campionato olandese. Nell’ultimo turno ha acciuffato un pari in extremis contro l’RKC, ultimo in classifica, ma in casa quest’anno non ha ancora mai perso, né in Eredivisie, né in Europa. La Lazio la affronterà facendo affidamento sulle ormai consuete rotazioni in rosa. Troveranno spazio gli altri titolari di Baroni ed esordirà Gigot. Unici assenti sicuri sono Noslin (squalificato) e Lazzari (infortunato).

La sfida tra Twente e Lazio sarà trasmessa in esclusiva TV da Sky sui canali 201 e 252 (con diretta gol al 251).Twente – Lazio sarà disponibile anche in diretta streaming su tutti i dispositivi abilitati, tramite l'app Sky Go o avvalendosi del servizio di NOW Tv, sia live, sia on demand.Telecronaca affidata a Davide Polizzi, con il commento tecnico di Fernando Orsi.