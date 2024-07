Europei 2024: chi vincerà la classifica marcatori in caso di arrivo a pari merito

AFP via Getty Images

In attesa di capire chi vincere l'Europeo 2024 in Germania con la finale tra Spagna e Inghilterra in programma domenica alle 21, c'è una novità comunicata dalla Uefa sulla classifica marcatori del torneo.. Non ci sarà un solo vincitore, non sono da considerare quindi il numero di presenze o gli assist, che spesso erano stati decisivi per decidere il miglior marcatore nelle edizioni passate.- A una sola partita dalla fine dell'Europeo, dando uno sguardo alla classifica marcatori ci sono sei giocatori a quota 3 gol:(Spagna),(Olanda),(Georgia),(Inghilterra),(Germania) e(Slovacchia). Tra questi, solo Olmo e Kane hanno la possibilità di aumentare il loro bottino diventando i migliori marcatori del torneo. Non solo, scorrendo l'elenco ci sono alcuni giocatori di Spagna e Inghilterra a quota due reti: Fabiàn Ruiz e Bellingham; se dovessero fare una doppietta sarebbero potenziali capocannonieri in solitaria, con una rete si aggiungerebbero agli altri a quota 3.

- Nell'ultima edizione del torneo (Euro 2020, posticipato di un anno a causa del Covid)rispetto all'ex attaccante della Roma. Il recordman di centri nella fase finale nella storia degli Europei è di Michel Platini, che nel 1984 segnò 9 gol con la Francia che quell'anno vinse il primo Europeo.