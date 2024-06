Europei 2024, nuovo "acquisto" della Rai: torna Stramaccioni

Insidefoto/LightRocket via Getty Images

Il countdown per l'Europeo in Germania sta per scadere: il 14 giugno parte il torneo nel quale l'Italia si presenta da campione dopo il trionfo di Wembley nel 2021 grazie al successo ai calci di rigore contro l'Inghilterra. Nel frattempo Luciano Spalletti ha preso il posto di Roberto Mancini, l'allenatore che ha vinto lo scudetto col Napoli guiderà- In periodi di mercato, uno degli acquisti più importanti l'ha chiuso... la Rai. Sì, proprio così. Oggi è stato ufficializzato: le partite dell'Italia saranno affidate a Rimedio e Di Gennaro, Strama sarà coinvolto nelle gare delle altre nazionali insieme a Lele Adani. Quello dell'allenatore, dove ha già lavorato durante l'ultima edizione dei Mondiali in Qatar, e per le finali di Nations League 2023 e all'Europeo Under 21 dello stesso anno.

- Non solo Rai, però, perché durante la stagione Stramaccioni è anche uno dei commentatori più apprezzati di Dazn. Col campionato fermo in estate si dedicherà alle nazionali e all'Europeo, maanche per le stagioni successive.