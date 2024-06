LA CRONACA

Pessina; Benjamin, Natali, Verde, Cama; Coletta, Sala, Di Nunzio; Liberali; Camarda, Mosconi. All. FavoDiogo Ferreira; Edgar Mota, Rui Silva, Rafael Mota, Martim Cunha; Rodrigo Mora, Eduardo Felicissimo, Joao Simoes; Geovany Quenda, Gabriel Silva, Eduardo Fernandes. All. Joao SantosArbitro: Radoslav Gidzhenov: Liberali cerca un varco tra i difensori portoghesi, la palla arriva a Camarda, che però colpisce male e spedisce largo il suo diagonale mancino.dopo i tentativi falliti nel 2013, 2018 e 2019. A partire dalle 19.30, all’Arena Limassol (Cipro),: gli Azzurrini, vincitori del loro girone grazie ai tre successi contro Slovacchia, Polonia e Svezia, si sono qualificati alla partita che varrebbe il primo titolo continentale in questa categoria grazie al successo ai calci di rigore sulla favorita Inghilterra ai quarti di finale e a quello per 1-0 sulla Danimarca in semifinale, mentre i nostri avversari (vincenti nel 2003 e nel 2016) si sono resi protagonisti di una grande rimonta - da 0-2 a 3-2 - contro la Serbia nel penultimo atto della manifestazione.