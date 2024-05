Europei 2024: tabellone, gironi, date, partite

Finiti i campionati,è tempo di Europei. Tutto pronto in Germania, dove dal 14 giugno al 14 luglio è in programma Euro 2024.. Gli Azzurri sono stati inseriti nel gruppo B insieme a Croazia, Spagna e Albania contro la quale debutteranno sabato 15 giugno alle ore 21.GermaniaScoziaUngheriaSvizzera14 giugno ore 21: Germania-Scozia (Monaco, Allianz Arena)15 giugno ore 15: Ungheria-Svizzera (Colonia, RheinEnergieStadion)

19 giugno ore 18: Germania-Ungheria (Stoccarda, MHPArena)19 giugno ore 21: Scozia-Svizzera (Colonia, RheinEnergieStadion)23 giugno ore 21: Svizzera-Germania (Francoforte, Waldstadion)23 giugno ore 21: Scozia-Ungheria (Stoccarda, MHPArena)SpagnaItaliaCroaziaAlbania15 giugno ore 18: Spagna-Croazia (Berlino, Olympiastadion)15 giugno ore 21: Italia-Albania (Dortmund, Westfalenstadion)19 giugno ore 15: Croazia-Albania (Amburgo, Volksparkstadion)20 giugno ore 21: Spagna-Italia, Gelsenkirchen (Arena AufSchalke)24 giugno ore 21: Albania-Spagna (Dusseldorf, Merkur Spiel-Arena)24 giugno ore 21: Croazia-Italia (Lipsia, Red Bull Arena)

SloveniaDanimacaSerbiaInghilterra16 giugno ore 18: Slovenia-Danimarca (Stoccarda, MHPArena)16 giugno ore 21: Serbia-Inghilterra (Gelsenkirchen, Arena AufSchalke)20 giugno ore 15: Slovenia-Serbia (Monaco di Baviera, Allianz Arena)20 giugno ore 18: Danimarca-Inghilterra (Francoforte, Waldstadion)25 giugno ore 21: Inghilterra-Slovenia (Colonia, RheinEnergieStadion)25 giugno ore 21: Danimarca-Serbia (Monaco di Baviera, Allianz Arena)PoloniaOlandaAustriaFrancia16 giugno ore 15: Polonia-Olanda (Amburgo, Volksparkstadion)17 giugno ore 21: Austria-Francia (Dusseldorf, Merkur Spiel-Arena)

21 giugno ore 18: Polonia-Austria (Berlino, Olympiastadion)21 giugno ore 21: Olanda-Francia (Lipsia, Red Bull Arena)25 giugno ore 18: Olanda-Austria (Berlino, Olympiastadion)25 giugno ore 18: Francia-Polonia (Dortmund, Westfalenstadion)BelgioSlovacchiaRomaniaUcraina17 giugno ore 15: Romania-Ucraina (Monaco di Baviera, Allianz Arena)17 giugno ore 18: Belgio-Slovacchia (Francoforte, Waldstadion)21 giugno ore 15: Slovacchia-Ucraina (Dusseldorf, Merkur Spiel-Arena)22 giugno ore 21: Belgio-Romania (Colonia, RheinEnergieStadion)26 giugno ore 18: Slovacchia-Romania (Francoforte, Waldstadion)26 giugno ore 18: Ucraina-Belgio (Stoccarda, MHPArena)

TurchiaGeorgiaPortogalloRepubblica Ceca18 giugno ore 18: Turchia-Georgia (Dortmund, Westfalenstadion)18 giugno ore 21: Portogallo-Repubblica Ceca (Lipsia, Red Bull Arena)22 giugno ore 15: Georgia-Repubblica Ceca (Amburgo, Volksparkstadion)22 giugno ore 18: Turchia-Portogallo (Dortmund, Westfalenstadion)26 giugno ore 21: Georgia-Portogallo (Gelsenkirchen, Arena AufSchalke)26 giugno ore 21: Repubblica Ceca-Turchia (Amburgo, Volksparkstadion)29 giugno ore 18: seconda gruppo A vs seconda gruppo B (Berlino, Olympiastadion)29 giugno ore 21: vincente gruppo A vs seconda gruppo C (Dortmund, Westfalenstadion)

30 giugno ore 18: vincente gruppo C vs terza gruppo D/E/F (Gelsenkirchen, Arena AufSchalke)30 giugno ore 21: vincente gruppo B vs terza gruppo A/D/E/F (Colonia, RheinEnergieStadion)1° luglio ore 18: seconda gruppo D vs seconda gruppo E (Dusseldorf, Merkur Spiel-Arena)1° luglio ore 21: vincente gruppo F vs terza gruppo A/B/C (Francoforte, Waldstadion)2 luglio ore 18: vincente gruppo E vs terza gruppo A/B/C/D (Monaco di Baviera, Allianz Arena)2 luglio ore 21: vincente gruppo D vs seconda gruppo F (Lipsia, Red Bull Arena)5 luglio ore 18: (Stoccarda, MHPArena)5 luglio ore 21: (Amburgo, Volksparkstadion)

6 luglio ore 18: (Dusseldorf, Merkur Spiel-Arena)6 luglio ore 21: (Berlino, Olympiastadion)9 luglio ore 21: (Monaco di Baviera, Allianz Arena)10 luglio ore 21: (Dortmund Westfalenstadion)14 luglio ore 21: (Berlino, Olympiastadion)