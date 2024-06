Italia-Albania: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

Partita: Italia-Albania

Data: 16 giugno 2024

Orario: 21.00

Canale TV: Rai 1, Sky Sport Uno (201), Sky Sport 4K (213)

Streaming: RaiPlay, Sky Go, NOW TV

, nella sua prima sfida per Euro 2024. Dopo lo 0-0 contro la Turchia di Vincenzo Montella e la vittoria per 1-0 sulla Bosnia, la Nazionale Azzurra cerca risposte all'esordio agli Europei, dov’è chiamata a difendere il titolo continentale conquistato solo 3 anni fa nella finale di Wembley contro l’Inghilterra.Sarà la Rai a trasmettere in diretta, in chiaro e gratis la sfida tra l'Italia e l’Albania: la gara sarà visibile su Rai 1 per la serata di sabato 16 giugno 2024, con calcio d'inizio alle ore 21. Inoltre, la sfida sarà visibile su Sky Sport Uno e Sky Sport 4K. In streaming, invece, Italia-Albania sarà visibile tramite l'app gratuita RaiPlay, scaricabile su una smart tv, ma anche su qualsiasi dispositivo mobile (pc, smartphone, tablet), con l'alternativa del sito ufficiale, e su Sky Go, con l’opzione Now TV.

Spalletti sta selezionando i titolari per la prima uscita ufficiale in Germania. La certezza è che Scamacca è intoccabile al centro dell’attacco, con Chiesa che agirà al suo fianco. I dubbi più grandi sono nella zona nevralgica del campo: da valutare, infatti, Nicolò Fagioli, che ha svolto lavoro differenziato in palestra a causa di un affaticamento muscolare accusato proprio dopo l'ultimo test amichevole contro la Bosnia, Nicolò Barella, che ha fatto un lavoro differenziato sul campo, e Davide Frattesi, rientrato negli spogliatoi anzitempo durante l’ultimo allenamento.

Dalla parte opposta, ci saranno conoscenze del campionato italiano come Strakosha, Hysaj, Kumbulla, Djimsiti, Bajrami e Asllani, oltre che un obiettivo di mercato del Milan come Broja.Donnarumma; Darmian, Buongiorno, Bastoni; Bellanova, Cristante, Jorginho, Dimarco; Pellegrini, Chiesa; Scamacca Ct: Spalletti.Strakosha; Hysaj, Kumbulla, Djimsiti, Mitaj; Bajrami, Asllani, Ramadani; Asani, Broja, Hoxha. CT. Sylvinho