Sale la febbre per la spedizione. Gli azzurri sono inper difendere il titolo conquistato tre anni fa e puntare quindi a un bis che sarebbe storico. La squadra diaffronterà, in ordinenel gruppo B, prima di, risultati permettendo, giungere agli ottavi di finale. Saranno gare equilibrate e spettacolari, da seguire, come al solito, sul divano, nei bar o in piazza.La Federazione ha allestito: dal 13 giugno infatti si potrà assistere alle gare e tifare per la Nazionale alLa struttura - una sorta di gemella di quella presente a Iserlohn in Germania - si trova neled è stato organizzato da Senstation, format di Grandi Stazioni Retail che nello stesso posto negli ultimi due Natali ha regalato ai cittadini il percorso ghiacciato all’aperto più grande d’Italia.

Saranno giornate di sport a 360°: si può praticaree assistere ai campionati diL'idea viene incontro al progetto di animare in maniera positiva la zona, rigenerandola. In questo modo si fornisce ai milanesi un luogo strategico e di grande valore per la collettività, un hub di incontro, esperienze e opportunità.Presenti anche diversi punti ristoro, gioco e intrattenimento, unae unainterattiva e gratuita sulla storia degli Azzurri, dal nome “

Questi i luoghi di Casa Azzurri a Milano (l'ingresso è gratuito, il villaggio è aperto tutti i giorni dalle 14.30 alle 23.30):: l’unica Casa Azzurri italiana con una mostra itinerante e gratuita intitolata alla Nazionale, un temporary store dove acquistare gadget e merchandising della Nazionale, un’area ristoro e intrattenimentol’area dedicata alla Coppa del Mondo di pattinaggio inline freestyle che avrà termine il 16 giugno.: una Fan Zone con ristoro, aree gioco e maxischermo per assistere alle partite

con lo Skate Park e la struttura a pannelli fotovoltaici per contribuire all’illuminazione del villaggioFood Truck: dislocati in diversi punti del villaggioOltre a Casa Azzurri, le partite di Euro 2024 e dell'Italia saranno trasmesse in molti pub e luoghi di aggregazione della città.