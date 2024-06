Getty Images

Europei, chi contro l'Italia ai quarti?

un' ora fa



Il gol di Zaccagni è valso il passaggio del turno all’Italia. Gli azzurri se la vedranno agli ottavi contro la Svizzera: si giocherà sabato 29 giugno alle 18 a Berlino. Bando alle scaramanzie, dovesse la squadra di Spalletti superare l'ostacolo Yakin, contro chi giocherebbe ai quarti di finale?



L'AVVERSARIA - Nulla, chiaramente, è ancora deciso, L'Italia troverebbe la vincitrice della sfida tra la prima del girone C e una delle migliori terze proveniente tra uno dei tre gironi D, E ed F. La prima citata potrebbe essere l'Inghilterra che, pur non brillando, è in testa al suo gruppo. Per l'altra squadra invece il discorso è più complicato. Le indiziate sono Olanda, una fra Repubblica Ceca, Georgia e Turchia e un'altra tra Belgio, Romania, Slovacchia e Ucraina.