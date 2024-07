Europei, perché in semifinali e finali si giocherà con un pallone diverso

Nella cornica della Home of Adidas Football di Berlino la Uefa insieme al brand a tre strisce ha presentato quello che saràche verrà impiegato nelle ultime tre partite di Euro 2024 ovvero le due semifinali Spagna-Francia e Olanda-Inghilterra e nella finalissima di domenica 14 luglio all'Olympia Stadion di Berlino. Si chiama, tradotto in italiano “amore per il calcio finale" o meglio definitivo e ha qualche importante differenza rispetto al FussballLiebe usato fino a questo momento nel torneo.Ma perché si cambia? Il motivo è prettamente estetico e, di conseguenza, di marketing anche se le novità tecnologiche già presenti nella prima edizione del torneo sono state implementate grazie ai dati raccolti fino a questo momento.

La novità grafica sta nel colore del pallone, che tende al grigio rispetto al bianco iniziale o meglio all'argento che richiama la coppa che verrà alzata domenica 14 nel cielo di Berlino. Un colore che è stato studiato da Adidas insieme ai calciatori per evitare che, sebbene sia argenteo, rifletta le luci e il campo dando fastidio alle giocate. Inoltre ha le "ali nere" in rilievo all'interno delle quali sono stati inseriti puntini rosso e oro per richiamare la bandiera della Germania.Il nuovo "FUSSBALLLIEBE FINALE" è anche il primo pallone ufficiale della finale del Campionato Europeo UEFA a disporre della tecnologia Connected Ball, in grado di fornire dati precisi del pallone agli ufficiali di gara in tempo reale. Combinando i dati sulla posizione dei giocatori con l'intelligenza artificiale, questa tecnologia contribuisce all'implementazione del fuorigioco semi-automatico ed è stata fondamentale per supportare le decisioni degli arbitri durante tutte le partite del torneo. La tecnologia migliora anche l’esperienza dei tifosi, offrendo loro misurazioni accurate dei dati, tra cui la velocità della palla, la rotazione e la distanza percorsa prima di entrare in rete. Le innovazioni continuano, con un nucleo innovativo chiamato "CTR-CORE", progettato per migliorare la precisione e la resistenza grazie alla struttura e alla ritenzione dell'aria. Inoltre il rivestimento in poliuretano (PU) "PRECISIONSHELL" con micro e macro texture e una forma a pannelli di 20 pezzi, migliora l'aerodinamica nelle traiettorie più difficili.