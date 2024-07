Europeo Under 19, la semifinale sarà Italia-Spagna. Quando e dove si gioca

Getty Images

di Pafundi, Camarda e del ct Bernardo Corradi aspettava soltanto di sapere quale sarebbe stata la sua rivale nella semifinale dell'Europeo Under 19 che si sta disputando in Irlanda del Nord. Gli Azzurrini si sono qualificati da primi nel gruppo A nonostante la sconfitta per 3-2 rimediata all'ultimo turno del girone con l'Ucraina che si è qualificata come seconda e oggi, dall'ultimo scontro del combattutissimo gruppo B sono uscite le altre due squadre qualificate alle semifinali.Pareggiando per 2-2 la Francia e la Spagna si sono qualificate a braccetto eliminando Turchia e Danimarca autori di uno spettacolare pari per 3-3. I Francesi hanno chiuso il girone da imbattuti e con 7 punti passano come primi e quindi affronteranno l'Ucraina. All'Italia toccherà quindi la Spagna che chiude con 5 punti e passa come seconda.

al National Football Stadium di Windsor Park di Belfast, che sarà lo stadio che ospiterà anche la finale del 28 luglio. I penultimi atti del torneo si giocheranno uno alle 15 e uno alle 20 con gli Azzurrini che scenderanno in campo nel primo dei due incontri.Italia Under 19-Spagna Under 19, giovedì 25 luglio ore 15Francia Under19-Ucraina Under 19, giovedì 25 luglio ore 15.Vincente Semifinale 1 - Vincente Semifinale 2, domenica 28 luglio ore 20