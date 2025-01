AFP via Getty Images

Mercoledì sera a San Siro. Che segna tre gol e raccoglie tre punti in campionato, battendo 3-2 in casa il Rennes.La prima rete arriva al quarto d'ora e porta la firma del tsul cross di Vanderson. Dopo il momentaneo pareggio di Nagida, nel secondo temporiportano avanti i padroni di casa prima che Gouiri fissi il risultato sul 3-2 finale.

Il Monaco sale a 34 punti in 19 giornate di Ligue 1 ed è terzo in classifica dietro a PSG e Marsiglia, il Rennes resta fermo a quota 17 in terzultima posizione.Tre gol e tre punti anche perInvece. Dopo la gara l'allenatore del Benfica, Bruno Lage si rivolge così ai tifosi: "Aiutatemi, risolverò questa merda".

«Ajudem que eu vou resolver esta m...»: Bruno Lage confronta adeptos do Benfica no final do jogo com o Casa Pia pic.twitter.com/paHgbimbM3 — Record (@Record_Portugal) January 25, 2025

L'Atalanta farà visita al Barcellona, che gioca in casa contro il Valencia domenica sera.