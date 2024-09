ANP/AFP via Getty Images

Eurorivale Juventus: il PSV Eindhoven vince 2-0 in 11 contro 10

Redazione CM

9 minuti fa



Al PSV Eindhoven basta un quarto d'ora per risolvere la pratica NEC Nijmegen. Rimasto in dieci uomini al 9' per l'espulsione del giapponese Kodai Sano. Due minuti dopo Luuk de Jong sblocca il risultato su rigore, poi al 16' Guus Til firma il raddoppio per il definitivo 2-0.



I campioni d'Olanda sono da soli in testa alla classifica a punteggio pieno con 15 punti, 20 gol fatti e 3 subiti. Martedì alle ore 18.45 il PSV Eindhoven gioca sul campo della Juventus per la prima giornata della nuova Champions League.