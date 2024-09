Getty Images

in casa nella quarta giornata di campionato nella Premier League inglese. Incassato un gol a freddo da Wissa al primo minuto di gioco, a ribaltare il risultato ci pensa il solito(19' e 32'). Il centravanti norvegese è già in fuga nella classifica marcatori, che guida con 9 reti.I campioni d'Inghilterra restano da soli in testa alla classifica a punteggio pieno con 12 punti, frutto delle vittorie contro Chelsea, Ipswich, West Ham e appunto Brentford con 11 gol fatti e 3 subiti.

Mercoledì sera con inizio alle ore 21nella prima giornata della nuova Champions League.