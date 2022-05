con "Zitti e buoni" in Olanda a Rotterdam, città della squadra di calcio del Feyenoord, prossima avversaria della Roma nella finale di Conference League in programma mercoledì 25 maggio in Albania a Tirana.. La nostra coppia d'assi è già qualificata alla finale di sabato (come Francia, Germania, Regno Unito e Spagna), ma stasera si esibirà durante le votazioni della prima semifinale dopo i primi 17 Paesi in gara:Ronela Hajati - SekretCiti Zēni - Eat Your SaladMonika Liu - SentimentaiMarius Bear - Boys Do CryLPS - DiskoKalush Orchestra - StefaniaIntelligent Music Project - IntentionS10 - De DiepteZdob şi Zdub & Advahov Brothers - TrenulețulMARO - Saudade, SaudadeMia Dimšić - Guilty PleasureREDDI - The ShowLUM!X feat. Pia Maria - HaloSystur - Með Hækkandi SólAmanda Georgiadi Tenfjord - Die TogetherSubwoolfer - Give That Wolf A BananaRosa Linn - SnapMahmood & Blanco - BrividiAlvan & Ahez - FulennGiovedì c'è la seconda semifinale con in gara pure Emma Muscat (ex Amici di Maria De Filippi) per Malta con "Out of Sight" e Achille Lauro, che ha vinto Una voce per San Marino con "Stripper". Il tifoso interista Alessandro Cattelan presenta l'evento con Mika e Laura Pausini, tifosa milanista.The Rasmus - JezebelMichael Ben David - I.MKonstrakta - In Corpore SanoNadir Rustamli - Fade To BlackCircus Mircus - Lock Me InEmma Muscat - I Am What I AmAchille Lauro - StripperSheldon Riley - Not The SameAndromache - ElaBrooke - That's RichAndrea - CirclesStefan - HopeWRS - LlámameOchman - RiverVladana - BreatheJeremie Makiese - Miss YouCornelia Jakobs - Hold Me CloserWe Are Domi - Lights OffMalik Harris - RockstarsChanel - SloMoSam Ryder - Space Man.