Everton in vendita: ci pensano i Friedkin, proprietari della Roma

In vendita da due anni, ma ancora senza compratore., storico club inglese che milita in Premier League, ma nessun interesse ha portato alla fumata bianca. 777 Partners, fondo americano proprietario già di diverse squadre europee tra cui il Genoa, a inizio mese ha ufficialmente rinunciato a continuare l'operazione avviata nel 2023 per acquisire le quote dei Toffees, spiazzando i vertici del club. Che si sono messi alla ricerca di nuovi compratori.Tra i candidati, secondo quanto riporta Sky Sports Uk ora cIl magnate statunitense è a capo di un impero con 5.600 dipendenti e 12 società facenti capo alla holding di famiglia, ereditata dopo la morte del padre Thomas nel 2017. Secondo le stime di Forbes, il suo capitale personale è di 4,2 miliardi di dollari (3,67 miliardi euro) che lo colloca al 504° posto tra gli uomini più ricchi del mondo nella classifica della rivista statunitense. È inoltre il 25° uomo più facoltoso in Texas (Stato dall'altissima concentrazione di miliardari) e il 187° in America.

Oltre alla famiglia Friedkinche è il fondatore di Dell Technologies. Il club di Liverpool è in vendita per una cifra tra i 700 e gli 800 milioni di euro.