Colpo di scena: 777 Partners rinuncia all'acquisto dell'Everton

AFP via Getty Images

proprietario già di diverse squadre europee tra cui il, e del Vasco da Gama in Brasile (ma ora è in corso un iter giudiziario che potrebbe togliere al fondo il possesso del club),"È scaduto oggi l'accordo tra 777 Partners e Blue Heaven Holdings Limited per la compravendita della quota di maggioranza del club. Il Consiglio di Amministrazione del club riconosce il notevole livello di sostegno finanziario che 777 Partners ha fornito al club negli ultimi mesi e desidera cogliere l'occasione per ringraziarli per questo. Il club continuerà a operare come al solito, mentre collabora con Blue Heaven Holdings per valutare tutte le opzioni per la futura proprietà del club. Il Consiglio di amministrazione desidera ringraziare tutti coloro che sono legati all'Everton per la pazienza dimostrata negli ultimi mesi e ribadire il proprio impegno a fornire ulteriori aggiornamenti quando sarà opportuno farlo attraverso i canali di comunicazione ufficiali del club".

Come ricorda l'Ansa,, detenuta dal proprietario di maggioranza Moshiri e per la quale avevano già investito oltre 100 milioni di euro. Il gruppo aveva tempo fino alle 17 di sabato 31 maggio per completare l'accordo di acquisto, ma non l'ha fatto.