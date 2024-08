Everton-Roma 1-1, top e flop: Soulé inventa, Ndicka si addormenta

Lasaluta l'Inghilterra con un pari: contro l'Everton finisce 1-1. Calvert-Lewin sfrutta una disattenzione di Ndicka e risponde alla rete di. Il capitano ha trovato la seconda rete di questa pre-season. Assist al bacio di Soulé e inserimento perfetto del numero 7 che aggancia bene e batte Pickford. Bene anche, rimandato Cristante.: l’argentino è già in formato campionato. Matias inventa in occasione della rete di capitan Pellegrini. Cross al bacio e gol del numero 7. È sempre nel vivo nell’azione e punta gli avversari. Ha voluto fortemente la Roma e vuole dimostrare di valere i 30 milioni spesi. Domenica col Cagliari si inizierà a fare sul serio.

: il capitano è tra i migliori in campo dopo le prove appanate con Olympiacos e Barnsley. Trova la sua seconda rete nella pre-season: ottimo inserito, stop perfetto e conclusione col destro che batte Pickford. Pellegrini dopo una stagione di alti e bassi vuole tornare ad essere ‘magnifico’ come nel primo anno con Mourinho.: tra i migliori c’è sempre Mile. Il portiere giallorosso non può nulla sulla conclusione di Calvert-Lewin che regala il pari all’Everton ma è decisivo per tenere a galla la Roma. Un miracolo proprio sul centravanti inglese e poi una parata su una conclusione da fuori di Ndiaye.

: altra prova incolore dell’esterno polacco che chiude la pre-season senza acuti. De Rossi gli dà fiducia sulla fascia sinistra, ma il numero 59 non riesce a lasciare il segno. Sbaglia anche un passaggio rasoterra dal fondo che avrebbe permesso a Dovbyk di tirare nell’area piccola.: l’ivoriano si addormenta in occasione del gol di Calvert-Lewin. Prima arriva in ritardo poi in area di rigore si fa superare dall’inglese che batte Svilar. Un campanello d’allarme a una settima dall’inizio del campionato.: la partita di Bryan inizia benissimo: palla d’oro per Dovbyk che però solo davanti a Pickford non riesce a trovare la prima gioia in maglia giallorossa. Poi nella ripresa il suo rendimento cala vistosamente e con un grave disattenzione rischia di regalare il 2-1 all’Everton.