Scatenato Patrice Evra ha dato un consiglio a Cristiano Ronaldo per il suo futuro su Instagram: "Vai a giocare alla Juve" ha urlato, tramite una diretta. Il motivo? "Se vuoi giocare fino al 2050 da protagonista devi andare alla Juve, perché ti farà continuare a vincere, a correre e a lavorare duramente. Se però vai alla Juve è per lavorare duro, perché alla Juve non esistono vacanze".