Ex Fiorentina, Carlos Salcedo accusato dalla madre di aver ucciso la sorella Paola

Ha del clamoroso quanto sta succedendo in. Negli scorsi giorni era venuta a mancare, la sorella dell'(oggi in forza al Cruz Azul). Secondo le ultime indiscrezioni, però, emerge un retroscena incredibile sulla morte della modella e presentatrice della tv messicana. La madre del giocatore ha, infatti, accusato suo figlio di essere uno degli autori dell’omicidio.Sui propri canali social, la mamma del difensore ha condiviso una foto con un'immagine della figlia Paola, in cui accusa Carlos Salcedo di essere l'autore intellettuale della sua morte, motivo per cui il calciatore adesso vorrebbe lasciare il Messico.

Su propia mamá está acusando a Carlos Salcedo ALV pic.twitter.com/EwomAR3j9H — El Campeonísimo (@Gaspar_Sparco) July 4, 2024

- Secondo le prime ricostruzioni, al momento dell’aggressione,si trovava all’esterno di un edificio per rispondere ad una telefonata, quando a un certo punto, dopo essersi diretta verso il furgone bianco su cui presumibilmente viaggiava, è stata avvicinata da un altro mezzo da cui sono partiti i colpi d’arma da fuoco che le hanno tolto la vita. Gli occupanti del mezzo in questione sono scappati.