Fiorentina, slittano le visite mediche di Kean. Svelato il motivo

un' ora fa



Moise Kean è il primo acquisto che la Fiorentina è pronta a mettere a segno per la nuova stagione. L'attaccante arriva dalla Juve per una cifra che, bonus compresi, si avvicina a circa 18 milioni di euro. Gli ultimi due step da superare sono le visite mediche del ragazzo con la nuova squadra e la firma sul contratto che dovrebbe legarlo ai viola per 5 stagioni. In un primo momento sembrava che le visite potessero essere fissate in queste ore. ma negli ultimi giorni c'è stato un piccolo cambio di programma.



NUOVA DATA - Secondo quanto scrive stamani la Nazione, i test atletici del ragazzo si potranno svolgere non prima del weekend per un motivo molto semplice. Moise Kean si trova ancora in vacanza negli Stati Uniti dato che ha concordato con la Fiorentina di allungare leggermente le proprie vacanze. L'obiettivo resta quello di iniziare a lavorare insieme quanto prima.