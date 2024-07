Redazione Calciomercato

Genoa, la Fiorentina torna alla carica per Gudmundsson

43 minuti fa



Sette mesi dopo la Fiorentina ci riprova. Dopo aver eseguito invano a gennaio Albert Gudmundsson, la società viola starebbe ora provando a tornare alla carica con l'attaccante islandese del Genoa.



Persa ormai definitivamente la speranza di mettere le mani su Niccolò Zaniolo, destinato a diventare un nuovo giocatore dell'Atalanta, la società toscana vorrebbe regalare al neo tecnico Raffaele Palladino il ventisettenne trascinatore del Grifone.



Secondo quanto riferisce Sky Sport al momento la Fiorentina non ha comunque formulato alcuna offerta limitandosi soltanto a riallacciare il dialogo con il Genoa. A gennaio i gigliati arrivarono ad offrire circa 25 milioni per il cartellino dell'ex PSV. Offerta che venne ritenuta insoddisfacente dai liguri che valutano il ragazzo almeno dieci milioni in più.



Una somma giustificata non solo dallo straordinario rendimento avuto dal giocatore nella stagione appena conclusa ma anche dai tantissimi estimatori che in Italia e all'estero seguono con attenzione le prestazioni del ragazzo arrivato in Serie A nel gennaio 2022 e autore quest'anno di 20 reti tra club e nazionale.