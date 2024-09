Ex Genoa, UFFICIALE: Veloso si ritira. Lo attende un posto a fianco a Inzaghi

Getty Images

Miguel Veloso dice basta! A 38 anni l'ormai ex centrocampista portoghese ha deciso che la sua avventura sui prati verdi giunga al termine.L'annuncio lo ha dato lo stesso Veloso attraverso un lungo post pubblicato sul proprio profilo Instagram: "Dopo tanti anni sul campo, dopo tante battaglie, emozioni e vittorie,Non è stata una decisione facile, ma. Se ripenso a tutta la mia carriera, non posso fare a meno di dire che è stato davvero un viaggio incredibile. Sono stati anni intensi e ricchi di emozioni che mi porterò sempre dentro. Voglio ringraziare di cuore la mia famiglia, tutti i compagni di squadra con cui ho condiviso lo spogliatoio, e tutti gli allenatori che mi hanno aiutato a crescere. Ma unfacendomi sentire parte di qualcosa di grande. Grazie davvero a tutti!".

tra il 2007 e il 2015 Veloso ha collezionato 57 presenze e tre gol nella selezione portoghese, vincendo una medaglia bronzo agli Europei 2012. Cresciuto nei vivai di Benfica e Sporting Lisbona,(123 apparizioni e 4 reti in due parentesi distinte),Nel mezzo anche una quadriennale esperienza in Ucraina, con la Dinamo Kiev.Ora Veloso proverà a intraprendere la carriera di allenatore, cominciando proprio dal quel Pisa che per ultimo la ha visto nelle vesti di giocatore. Come prima esperienza