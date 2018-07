Frank de Boer, ex allenatore dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Fox Sports del suo futuro: “Ho ricevuto molte offerte, ma d’altra parte deve essere quella giusta e non è ancora arrivata. Non ho intenzione di prendere decisioni affrettate, sono reduce da due fallimenti, quindi deve essere una buona scelta adesso. Quando senti che questo non è un club stabile che negli ultimi cinque o sei anni, ha cambiato nove allenatori, allora sai già che stai iniziando con un lavoro in più da fare, voglio provare ad escluderlo nel miglior modo possibile. In questo momento sono piuttosto tranquillo, se non arrivano adesso, aspetterò ancora un po'”.