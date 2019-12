Ivan Cordoba, ex calciatore dell'Inter, è stato protagonista di un violento incidente a Como: mentre era alla guida della sua Range Rover, con una svolta a sinistra, ha colpito lo scooter di un 57enne, grave ma non in pericolo di vita.



LA DINAMICA - Il fatto è avvenuto nella serata di giovedì, come riporta Quicomo: le condizioni dello scooterista sono apparse inizialmente molto gravi ma in realtà il 57enne, sebbene abbia riportato ferite serie, non è in pericolo di vita. L'ex calciatore colombiano si è subito fermato per prestare i primi soccorsi: sembra che Cordoba abbia svoltato a sinistra, non vedendo il centauro, ma la dinamica è al vaglio dei vigili.