Ex Inter, Klaassen torna all'Ajax: ora è ufficiale

Si attendeva solo l'ufficialità e adesso è arrivata:. Con "nuovo" si fa per dire, considerando che proprio nell'Ajax è cresciuto e ha giocato le maggior parte della sua carriera. Dopo un'estate da svincolato, ecco che l'exsi accasa dunque ad AmsterdamKlaassen si era trasferito, semprea partire dal 1° settembre 2023. Un'occasione colta da Marotta - considerando che il giocatore era allora svincolato proprio dopo l'esperienza all'Ajax - con l'obiettivo di dare a Inzaghi una pedina aggiuntiva a centrocampo. Klaassen aveva però trovatoquasi sempre da subentrato. Motivo per cui, alla fine dell'anno di contratto, l'Inter ha deciso di non rinnovare il rapporto con l'olandese, che

Davy Klaassen = Ajacied pic.twitter.com/sea1HX3LDD — AFC Ajax (@AFCAjax) September 17, 2024

A comunicarlo è la società olandese, che conferma la stipula di un. Questo il comunicato ufficiale: "L'Ajax ha raggiunto un accordo con Davy Klaassen per il suo ritorno al club. Il centrocampista svincolato ha firmato un contratto con decorrenza immediata fino al 30 giugno 2025".