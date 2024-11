Ex Inter, Ljajic si dà al basket: un club serbo lo annuncia come nuovo acquisto

Getty Images

: sono queste alcune delle tappe della carriera di, fantasista serbo che nel periodo trascorso in Serie A ha dato prova di grandi doti tecniche. Doti tecniche che ora mette a disposizione del calcio del suo paese, dove è tornato a giocare dal 2023, ma non solo:, sport assai popolare in Serbia anche grazie all'influenza del campione NBA Nikola Jokic.Dopo l'addio alla Serie A, con quella del Torino come ultima maglia italiana vestita, Ljajic è passato prima dalla Turchia con Besiktas e Karagumruk, prima di scegliere di tornare in Serbia per vestire i colori del, con cui ha collezionato finora 39 presenze, 14 gol e 11 assist. Ma non è solo nel calcio che il club serbo può godere delle sue giocate, perché da poco

E così, il classe '91 potrà lanciarsi a 33 anni in una nuova avventura, mettendosi a disposizione del tecnico Hadžerić in occasione delle partite di basket del Novi Pazar 1969,. Ad annunciarlo è lo stesso club attraverso i propri profili social: "Il nostro nuovo giocatore di basket è Adem Ljajic? Sì, avete letto bene. Non c'è bisogno di presentarlo, sappiamo tutti benissimo chi è e quanto sta contribuendo allo sport di Pazar. Non sostituirà del tutto il pallone da calcio con quello da basket, ma sarà a disposizione dell'allenatore Hadžerić quando lo permetteranno i suoi impegni con la squadra di calcio. Il famoso calciatore è un grande appassionato del canestro, quindi questo sarà un sogno che diventa realtà e un'occasione perfetta per mostrare al pubblico le sue abilità con il pallone da basket".