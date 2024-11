San Siro, Sala: "L'Inter ora ha una proprietà stabile, è diverso rispetto al passato. Sul Milan San Donato..."

Getty Images for Beaver Lake Pictures

applaude il nuovo corso dell': "".Il sindaco di Milano ha parlato a margine della presentazione del "Look of the Games" di Milano Cortina 2026, presso la Fondazione Milano Cortina.Tema preponderante lo stadio, con il focus su San Siro e la possibilità che possa essere ancora la casa dei nerazzurri e del Milan, che nel frattempo porta avanti i dialoghi con il Comune di San Donato. Il primo cittadino meneghino però si è concentrato anche sull'Inter e sull'avvento di, marcando la differenza con la precedente proprietà

- "Perché i problemi di adesso dovrebbero essere diversi rispetto a cinque anni fa? Il progetto non è mai stato bloccato. Il Consiglio comunale aveva preso le risultanze del dibattito pubblico e le aveva trasformate in una delibera. Noi non abbiamo bloccato. Sono state le squadre, in particolare il Milan, a scegliere altre vie e noi siamo sempre lì ad attendere che qualcosa si finalizzi. Ci sono due proprietà solide.", ha dichiarato Sala, come riporta Calcio e Finanza.

- Su San Siro, poi, Sala ribadisce: ", ma capisco anche che Scaroni debba tenere un rapporto con il sindaco di San Donato. Hanno fatto un investimento, la cosa non mi tocca e non la posso contestare. Ciò che possiamo fare è andare avanti sulla strada che illustrerò lunedì in consiglio comunale e poi ci sarà la formulazione di una gara pubblica. Saranno le squadre a decidere, difficile ormai dire ottimista o pessimista".