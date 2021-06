Intervistato da 7, il settimanale del Corriere della Sera, l'ex attaccante dell'Inter, Christian Vieri, racconta un aneddoto che lo ha visto protagonista ai tempi dell'Atletico Madrid.



Il suo gol da Oscar?

"Quello dalla linea di fondo quando giocavo nell’Atletico Madrid. Eravamo in Coppa Uefa, e dissi al presidente Gil: “Se segno una tripletta mi regali una Ferrari?”. Lui rispose di sì, e io feci tre gol: quello dalla linea di fondo è nella storia in Spagna, e non solo".