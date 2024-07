AFP via Getty Images

THANK YOU It’s not easy to find the right words to express my feelings today. A mix of emotions fills my heart, but I really want to thank the entire LAFC family. You welcomed and helped me and my family from the very first day, making our move easier.



I was deeply involved in… pic.twitter.com/pMP4dyB9YB — Giorgio Chiellini (@chiellini) July 16, 2024

Giorgionon è più il player development coach delL'annuncio da parte dell'ex difensore dellaè arrivato tramite il suo profilo X, a cui ha affidato il suo pensiero: "GRAZIE. Non è facile trovare le parole giuste per esprimere i miei sentimenti oggi. Un mix di emozioni riempie il mio cuore, ma voglio davvero ringraziare l'intera famiglia LAFC. Avete accolto e aiutato me e la mia famiglia fin dal primo giorno, rendendo più facile il nostro trasloco. Sono stato profondamente coinvolto nel club e ho amato ogni singolo momento degli ultimi due anni. Abbiamo scoperto e abbracciato nuove culture, costruito alcune amicizie durature e ora so di avere una seconda casa in California. Grazie, LAFC. Grazie, LA. Questo non è un arrivederci, ma solo un arrivederci. Giorgio"