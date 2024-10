Getty Images

Ex Juve e Napoli: Blasi allena Schelotto in Svizzera al posto di Sannino

Redazione CM

32 minuti fa



Giuseppe Sannino non è più l'allenatore del Paradiso. Dopo due anni il club svizzero (terza divisione) ha deciso di cambiare guida tecnica, puntando su un altro italiano: Manuele Blasi.



L'ex centrocampista di Roma, Juventus, Parma, Fiorentina e Napoli eredita la squadra in cui gioca l'italo-argentino

Ezequiel Schelotto al quindicesimo e quartultimo posto in classifica con 10 punti raccolti nelle prime 9 giornate di campionato.



In carriera Blasi ha allenato la Compagnia Portuale nell'Eccellenza laziale, gli Hamrun Spartans a Malta, l'Apolonia Fier in Albania, l'Ayia Napa e l'Enosis Neon Paralimniou a Cipro.