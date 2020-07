Mario Mandzukic pronto a una nuova avventura. L’ex attaccante della Juve, dopo la fine dell’esperienza all’Al-Duhail, è infatti finito nel mirino del Galatasaray. Secondo quanto riferito da As, infatti, il club turco starebbe pensando proprio al centravanti ex Juve per rafforzare il reparto offensivo, visto anche il rendimento deludente di Radamel Falcao, che potrebbe partire. Per convincere Manduzkic il Galatasaray avrebbe pronta un’offerta da 3-4 milioni di euro a stagione.