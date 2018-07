Davide Lanzafame, ex giocatore della Juventus, ha parlato ad Europa Calcio: "I primi giorni al Ferencvaros? Ottimi, ho avuto un’impressione ultrapositiva. Il club è molto organizzato e i ragazzi sono eccezionali, così come lo staff tecnico è valido. Ci sono tutti i presupposti per fare alla grande. La trattativa è stata molto veloce, perché penso che venire qui sia stata la scelta più giusta. Avevo anche la possibilità di lasciare l’Ungheria, ma la mia famiglia si trova bene qui, quindi è stata anche una scelta di vita. La doppia sfida col Maccabi? Doverà essere affrontata più psicologicamente che fisicamente, ci faremo trovare pronti. Cosa dire ai tifosi? Nulla. Quello che dovevo dire l’ho detto e l’ho scritto con un post su Instagram, che è stato riportato dagli organi di stampa ungheresi. Ho ringraziato tutto l’Honved per questi due anni fantastici. Con l’esperienza ho capito che quando in posto si è dato e ottenuto il massimo e non si può dare di più, allora è il momento di cambiare. La mia è stata quindi una scelta solo lavorativa".