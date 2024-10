Ex Juve, ufficiale: Olivieri può giocare, il Tribunale Federale Nazionale accoglie il ricorso della Triestina

32 minuti fa



Marco Olivieri riparte dalla Serie C. Reduce dai prestiti a Venezia, Perugia, Lecce ed Empoli, l'attaccante italiano classe 1999 si era svincolato a parametro zero dalla Juventus. E ora può iniziare a giocare con la Triestina, penultima in classifica nel girone A della Serie C con 5 punti raccolti nelle prime 9 giornate di campionato.



IL COMUNICATO - Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Tesseramenti, definitivamente pronunciando, ha accolto in data odierna il ricorso presentato dalla Triestina il 16 settembre circa la validità del tesseramento di Marco Olivieri. Per l'effetto dell'accoglimento del ricorso, il TFN ha quindi dichiarato la validità del tesseramento del calciatore Marco Olivieri per la società US Triestina Calcio 1918 Srl a far data dal deposito dello stesso. L'attaccante potrà quindi essere regolarmente convocato a partire dal prossimo impegno di campionato, sabato 19 ottobre alle 17:30 al Rocco contro la Virtus Verona.