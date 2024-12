YAGIZ GURTUG

Leonardo Bonucci, ex capitano della nazionale e della Juventus, uno dei difensori più rappresentativi del calcio italiano, è pronto a tornare protagonista. Dopo aver detto addio al calcio professionistico, il classe 1987 ha deciso di rimettersi in gioco in una veste inedita: sarà infatti nella rosa della selezione italiana che parteciperà alla Kings World Cup Nations.



IL CAPITANO - Bonucci sarà il capitano di una rosa che al momento comprende il portiere Emiliano Viviano e i due attaccanti Ciccio Caputo e Michele Trombetta.