Ex Juventus, come stanno andando Iling e Barrenechea: dall'Aston Villa al prestito, per Emery non erano pronti

. Un'estate a rincorrersi per arrivare poi a un autunno sospeso. Douglas Luiz, Enzo Barrenechea e Samuel Iling Junior: cose in comune? Sono stati i protagonisti di un colpo estivo ad effetto, un acquisto nato per esigenze reciproche, di campo e non solo. E non senza ostacoli, perché dopo aver sfiorato la rottura in seguito al 'no' di McKennie ai Villans,Insomma: lo volevano fortissimamente. E fortissimamente l'hanno portata avanti.

. Entrambi a titolo temporaneo, entrambi appena prelevati. A Emery proprio non piacevano. "Sono giovani. Abbiamo pensato a un percorso per loro e li abbiamo dati in prestito a Bologna e Valencia. Siamo contenti, non abbiamo fretta", le parole di Monchi a Gazzetta. Che evidenzia una scelta senza scadenza, ma anche la non centralità dei due colpi, fatti soprattutto per far quadrare i conti.

. Dopo un inizio promettente, l'Iling visto a Bologna è diventato quasi un caso. In panchina nelle ultime quattro partite, e a metà ottobre ha pure rimediato un problema muscolare. Per Barrenechea, invece, 8 presenze e una centralità invidiabile nelle dinamiche del Valencia, con il quale ha giocato 5 delle 8 gare da titolare. Ha segnato pure un gol, come Iling, decisivo sul campo del Getafe (1-1).

