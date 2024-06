Ex Juventus, nuova panchina per Montemurro: allenerà il Lione, è ufficiale

. Dopo l’addio alla Juventus Women al termine della passata stagione, il tecnico australiano ha firmato un contratto la formazione femminile del, squadra vice campione d’Europa.L’ex bianconero ha siglato un accordo per i prossimi due anni che lo legherà alla squadra transalpina, una delle migliori a livello continentale come dimostra il percorso in Champions League fino alla finale.

“Sono estremamente onorato di far parte di un'organizzazione eccezionale come il Lione, leader mondiale nel calcio femminile. Quando penso a Lione penso a professionalità ed eccellenza di alto livello. Affrontare questa squadra per me ha sempre rappresentato l’apice del calcio. Mi ha sempre portato gioia e ispirazione”.