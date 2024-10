Ex Lazio, Caicedo in tackle sulla Juventus: "Ormai giocare 12 contro 10 è dura"

La decisione dell'arbitro marchigiano e del VAR Di Paolo di non valutare ed eventualmente sanzionare- di poco precedente al decisivo autogol di Gila - non è andato giù non soltanto al direttore sportivo biancoceleste Angelo Fabiani, che a DAZN si è reso protagonista di uno sfogo piuttosto duro. A polemizzare sull'accaduto, attraverso la propria pagina X, è stato anche l'ex attaccante della Lazio Felipe Caicedo.Il giocatore ecuatoriano non si è trattenuto e, a sua volta, ha utilizzato un concetto molto forte per manifestare il proprio disappunto sull'operato di Sacchi:”. Parole di fuoco, destinate ad alimentare il dibattito, già piuttosto infiammato dopo le frasi di Fabiani e laMa anche dalla gestione dei cartellini dell'arbitro, che aveva sorvolato - a loro giudizio - pure su un intervento deciso dello stesso Douglas Luiz su Rovella, sanzionato col giallo.Caicedo, non nuovo alla pubblicazione di contenuti molto forti sui social commentando le partite della Lazio, ha indossato la maglia del club capitolino dal 2017 al 2021, concludendo la sua esperienza con un bottino di 29 gol in 117 partite di Serie A e portando a casa due volta la Coppa Italia e altrettante la Supercoppa Italiana.