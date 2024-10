AFP via Getty Images

: praticamente inoperoso. Certamente poco impegnato. Sicuramente parte di questa difesa che no, proprio non fatica.: il giallo arriva quando non c'è nemmeno il fallo, tutto il resto è una partita balbettata. Faticaccia.(dal 53'una mezza scossa la dà, ma si ferma sempre ai tentativi, senza mai concretizzarli)un paio di errorucci coperti da letture notevolissime. Non ha paura di giocarla: è il più grosso upgrade rispetto all'anno scorso.(dal 73'prova a dare una spinta emotiva)certezza acquisita, e confermata. Il Taty è un cliente scomodo, ma la partita si mette come vuole Kalulu. Si prende tutti i riferimenti che gli dà.

meriterebbe pure qualcosa in più, considerato lo storico. Sta bene, lo dimostra, e seppur sprinti poco è uno dei migliori. Indiscutibilmente. Quel tocco dentro che vale il gol è premio fedeltà.lanci lunghi, ma poca pedalata. Qualche passo indietro rispetto allo sprint visto nelle prime uscite. Si è appiattito, come tutta la squadra. (dal 53': ha cambiato per dieci minuti la Juventus. Ingresso importante, prosieguo piatto): a metà tra i guizzi che ha - e che prova -, e le difficoltà. Specialmente quando deve inventare sulla trequarti. Non ce l'ha. E infatti sbaglia tanto. (dal 72': prova a dare una scossa, e ci riesce)

: per quel che è, per quel che può dare, è una partita con tratti completamente da dimenticare. Peccato: la prima da capitano.: ritmo lento, e per nulla contento. Thiago Motta lo tiene in campo pure quando meriterebbe di stare fuori. Sul groppone ha anche quel colpo di testa in volo: occasione incredibile.: puntare l'uomo, creare superiorità, diventare il dieci di questa squadra. Tre missioni fallite, stasera, per Kenan.: l'ultimo samurai, sempre il primo a provarci. Non si può dire che non c'abbia provato. La traversa non è un errore.

: in vantaggio di un uomo dalla metà del primo tempo, si ferma alle buonissime intenzioni. Stava per arrivare il quinto pari e sarebbe stato ufficialmente troppo. Buone notizie, ora: vince le partite sporche.la Juve calcia poco, e poca è pure l'apprensione. Tanta roba, davanti a sé. Fino al tradimento del migliore: Gila la tocca quando non dovrebbe.: contiene, senza spingere. La partita non glielo consente quasi mai.ha fatto la differenza, soprattutto quando è rimasto orfano di Romagnoli. Vlahovic spesso braccato, e comunque mai lasciato pulito nell'attacco alla porta. L'errore è immeritato, ma è il calcio.

l'intervento della disperazione, e il Var lo condanna. Scelta giusta. Forse pure quella di abbattere Kalulu.: meno dirompente, ma è evidente come abbia un tasso tecnico completamente diverso dal resto. (dal 77': ritorno da ex)con la calma dei forti, a smistare e riaggredire. E' una bella Lazio perché lui è il motore di tutto. (dal 67': per dare più fisicità. E ci sta): poca inventiva, pochissima verve. Gamba e testa spesso non vanno di pari passo.si vede di tanto in tanto, ma è decisamente effervescente. In poche parole: inefficace. (dal 67': non può sempre risolvere i problemi)

: sacrificato sull'altare di Romagnoli. Aveva fatto pochino. (dal 27': stare lì e fare la differenza. Era il suo compito: l'ha eseguito bene)senza grosse giocate, ma con tutto il sacrificio possibile e immaginabile. Quando ha avuto la palla, è sempre stato l'unico pericolo biancoceleste. (dal 67': poco ritmo, poche giocate)la partita si mette in salita per tutti, e Taty la paga più del resto del gruppo: partita stoica dei suoi, a prescindere da tutto. Sarebbe stato un punto meritato e solo la sfortuna glielo toglie.