dice basta: "".L'attaccante portoghese ha deciso di appendere le scarpe al chiodo a 38 anni e ha dato l'annuncio personalmente con un messaggio sui propri canali social.- Questo il messaggio di Nani sui social: "È arrivato il momento di salutarci, ho deciso di concludere la mia carriera da giocatore professionista. È stato un viaggio fantastico e volevo ringraziare ogni singola persona che mi ha aiutato e sostenuto negli alti e bassi durante una carriera durata oltre 20 anni e che mi ha regalato tanti ricordi indimenticabili. È ora di voltare pagina e concentrarsi su nuovi obiettivi e sogni. Arrivederci!". Il tutto chiuso da un "Grazie" in tutte le lingue dei Paesi in cui ha giocato.

- Il classe 1986 è stato un giramondo, un globetrotter del pallone partito da Lisbona, con lo, per poi affermarsi nei sette anni al. Da lì è ripreso il tour che lo ha portato a rivestire in due occasioni la maglia dello Sporting, quella dele quella del. C'è stato anche spazio per l'Italia, due parentesi prima allae poi, dopo la tappa negli USA (), al. Conedle ultime tre avventure. In totale in carriera ha collezionato 620 presenze e realizzato 128 gol con i club, a cui aggiungere 11 presenze e 24 gol con la nazionale del