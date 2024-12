Ex Milan e Fiorentina, ufficiale: Terim raggiunge Bonaventura in Arabia Saudita, aspettando Nedved

. Il 71enne tecnico turco ex Fiorentina, Milan e Galatasaray è iln Premier League) con un contratto fino a giugno 2025 e un'opzione per la prossima stagione.La squadra è quinta in classifica con 23 punti in 13 giornate di campionato. In rosa c'è. Finora il 35enne centrocampista italiano ex Atalanta, Milan e Fiorentina ha raccolto 14 presenze con 2 gol, 2 assist e 2 cartellini gialli per un totale di 1138 minuti giocati.

The Emperor takes the throne in the Lion’s Den

Welcome to Al Shabab, @fatihterim Bey! pic.twitter.com/gajMjGnOmL — AlShabab Saudi Club (@AlShabab_EN) December 27, 2024

Intanto. Per l'ex calciatore ceco di Juventus e Lazio è pronto un importante incarico nella dirigenza del club saudita.