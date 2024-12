AFP/Getty Images

. Penultimo in classifica con 9 punti in 16 giornate di campionato nella Premier League inglese.- I Wolves hanno esonerato l'allenatore Gary O'Neil e il suo staff. O'Neil è arrivato al Molineux appena tre giorni prima dell'inizio della stagione 2023/24 della Premier League, affrontando una sfida importante e guidando infine l'Old Gold verso una campagna di successo.Durante la sua prima stagione al timone, i Wolves hanno battuto Manchester City, Chelsea e Tottenham, così come i rivali del West Bromwich Albion durante un viaggio verso i quarti di finale della FA Cup.

Il presidente Jeff Shi ha affermato: "Siamo molto grati a Gary per tutti i suoi sforzi, la sua dedizione e il suo duro lavoro durante il suo periodo al club e auguriamo a lui e alla sua squadra la migliore fortuna per il futuro".- Al suo posto è. Il tecnico portoghese (classe 1968 ex Porto, Olympiacos, Fenerbahce, Monaco 1860, Corinthians e Flamengo) è in trattativa per lasciare l'. Nel club saudita (quinto in classifica con 23 punti in 13 giornate di campionato) c'è in squadra Giacomo. Finora il 35enne centrocampista italiano ex Atalanta, Milan e Fiorentina ha raccolto 14 presenze con 2 gol, 2 assist e 2 cartellini gialli per un totale di 1138 minuti giocati.