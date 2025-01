Ex Milan, è ufficiale il ritiro di Simon Kjaer: "A San Siro il finale migliore"

L'annuncio era nell'aria da tempo, anche alla luce del fatto che nessun club aveva puntato su di lui dopo la conclusione del suo rapporto contrattuale col Milan, occorso lo scorso 30 giugno 2024.Lo ha comunicato nel corso di un'intervista alla tv danese TV2: "Adesso è davvero il momento giusto per chiudere questo capitolo della mia vita.... Sapevo benissimo che quella era la mia fine".La sua ultima apparizione in Serie A è del 25 maggio 2024, ultima giornata dello scorso campionato in un Milan-Salernitana, mentre l'ultima apparizione in assoluto è quella dell'8 giugno, nell'amichevole tra la sua Danimarca e la Norvegia. Con la maglia della propria nazionale, Kjaer ha collezionato 132 presenze e realizzato 5 reti.Le altre squadre della sua carriera sono state Midtjylland, Wolfsburg, Fenerbahce, Siviglia e Lille.