Ex Milan, l'avventura di Niang col Wydad Casablanca è al capolinea: non sfiderà la Juve

39 minuti fa

L'avventura di M'Baye Niang al Wydad Casablanca sembra essere già arrivata al capolinea. Come riporta Footmercato l'ex Milan, che aveva firmato con il club marocchino a settembre, potrebbe presto rescindere il proprio contratto con il club: er Niang, 8 presenze e 2 gol stagionali, non affronterà dunque la Juventus al Mondiale per club previsto in estate, nel quale i marocchini sono nel medesimo gruppo dei bianconeri.